Российская военная полиция приступила к патрулированию в Карабахе

Сегодня, 20:34

Анна Лисова

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Российская военная полиция приступила к патрулированию в Карабахе

Российская военная полиция с 14 ноября начала патрулирование Нагорного Карабаха. 

Колона российских миротворцев вошла утром в субботу в Степанакерт, о чем сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В сообщении указано, что патрули военной полиции приступили к выполнению патрулирования в зонах ответственности «Север» и «Юг». В зону «Юг» входят территории, примыкающие к Степанакерту, Агдаму и Лачину. В зону «Север» включены части Тертерского и Агдамского районов и Мардакерт.

Как стало известно, в Нагорный Карабах российские военные прибыли оснащенными современным вооружением и военной техникой, необходимой для выполнения миротворческой миссии. В частности, они будут иметь в своем распоряжении бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун».

Отметим, согласно достигнутым договоренностям, российские миротворческие силы будут наблюдать за соблюдением мирных соглашений на территории Нагорного Карабаха. Они разместятся вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией.

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