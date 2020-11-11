В Сети появилось видео с поджогом домов в подконтрольных Баку районах НКР

Сегодня, 12:24

Анна Лисова

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В Сети появилось видео с поджогом домов в подконтрольных Баку районах НКР

СМИ распространили видео горящих домов, которые поджигают жители города Карвачара в Нагорном Карабахе, не желая их оставлять азербайджанцам. 

Карвачар расположен на территории, которая, по условиям мирного соглашения, должна быть передана Азербайджану. Многие жители решили покинуть его, вывозя все, что могу забрать, передает радио Sputnik Армения. На выездах и Карвачара запечатлены колонны из грузовиков и микроавтобусов, груженных животными, мебелью и домашней утварью. Покидая город, люди вывозят все не только из своих домов, но и из магазинов. 

Отметим, по условиям договоренностей, заключенных между Баку и Ереваном при содействии Москвы, в Нагорном Карабахе с 10 ноября прекращаются боевые действия. Все территории, которые Азербайджан занял до оглашения перемирия, переходя ему, а также под контроль Азербайджана до конца текущего года перейдут еще три района непризнанной НКР. Контролировать выполнение мирных соглашений будут российские миротворцы.

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