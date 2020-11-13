Командир армии Карабаха Карен Джалавян отказался сдать позиции Азербайджану

13 ноября армянский командир армии Карабаха Карен Джалавян выразил свой отказ против передачи позиций Азербайджану. По факту военный высказал свое неповиновение приказу вышестоящих властей, отказавшись следовать договоренностям между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает «Anews».

Данную информация предоставил военный Telegram-канал «Wargonzo». Там сообщается, что ополченцы Нагорного Карабаха во главе с командиром отказались покинуть свои позиции, которые по условиям соглашения должны были передать под контроль Азербайджана.

Командир Армии обороны Джалавян заявил, что своему врагу позиции не сдаст и ни в коем случае не покинет занятые рубежи. Примечательно, что армянский командир не принуждает своих подчиненных оставаться с ним, однако большая часть не покинули Карена и решили идти до последнего.

Власти Баку пока не высказали своей позиции по поводу происходящего. Есть предположения, что Азербайджан заберет свои территории с применением силы.