Продавщица в Карабахе отказалась брать деньги с российского миротворца.

Telegram-канал Sputnik Армения сообщил о том, что продавец в одном из магазинов Нагорного Карабаха, узнав, что перед ней российский миротворец, отказалась брать с него деньги. И в доказательство этого Sputnik Армения опубликовал видеоролик этого инцидента.

Отмечается, что дело было в продуктовом магазине города Бердзора. Россиянин спросил у продавца, возможна ли оплата товара банковской картой. Однако необходимого аппарата в магазине не оказалось. А у военного не было наличности. Поэтому он было собрался уходить. Но когда продавец узнала, что за товар тот хотел приобрести, она взяла две пачки кофе и со словами «Две пачки хватит вам? Берите так, я подарю», вручила их миротворцу. Хотя мужчина делал попытки отказаться.