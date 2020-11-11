Азербайджан в 7 раз компенсировал потери техники путем захвата танков Армении

Вчера, 23:34

Александр Зуев

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Азербайджан в 7 раз компенсировал потери техники путем захвата танков Армении

За время вооруженного конфликта в Карабахе Азербайджанская армия нарастила свои бронетанковые силы за счет трофея - захваченной в сражениях армянской военной техники.

Как заявляют эксперты, Азербайджан компенсировал свои  затраты путем захвата армянских танков. Добытые в бою танки почти в 7 раз превысили стоимость использованной в боях азербайджанской стороной военной техники.

В военных действиях армяне потеряли 185 танков. Из них 66 единиц, которые находятся в отличном состоянии, достались азербайджанцам. Среди трофеев оказались два Т-72АК, а также 16 Т-72АВ, 35 Т-72Б, 52 Т-72А и 80 Т-72 неопознанных модификаций.

ВС Армении также потеряли 43 единиц боевых машин, из которых 22 захватили служащие ВС Азербайджана. Это 21 БМП-1, 19 БМП-2 и 3 неопознанные БМП.

В период военных столкновений ВС Азербайджана потеряли только 28 танков: один Т-72 «Урал», 3 Т-72А, 7 Т-72АВ/Aslan, 15 неопознанных Т-72 и 2 Т-90С были захвачены противником. В числе других потерь Азербайджана — 23 единицы БМП (2 БМП-1, 1 БМП-2К, 1 БМП-3, 3 неопознанные и 16 БМП-2). Азербайджан также лишился 27 единиц другой бронетехники. Речь идет о 8 БТР-70, 8 БТР-82А, 4 неопознанных ББМ и 7 ББМ Plasan SandCat.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что о человеческих жертвах станет известно после окончания боевых действий.

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  • А зачем им это старое никому не нужное гавнище из прошлого века? Только на переплавку
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