Глава Армении Пашинян заявил, что армянские военные дважды пытались вернуть город Шуша

Сегодня, 20:24

Анна Лисова

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Глава Армении Пашинян заявил, что армянские военные дважды пытались вернуть город Шуша

Дважды армянские военные пытались вернуть контроль над городом Шуша, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.

По его словам, во второй раз один из армянских отрядов проникнул в город, но на ситуацию это, по сути, не повлияло, передает Sputnik. Тем не менее, это послужило основанием для сообщений о том, что Шуши находится под контролем Армении. 

Пашинян назвал нелепостью заявления лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна о том, что власть Армении предала народ. Царукян заявлял, что Россия готова была размещать миротворцев в Нагорном Карабахе еще 28 октября, когда Шуши не был потерян. И это позволило бы сохранить город и прекратить войну, но, как заявлял Царукян, Пашинян отказался от этого. 

Премьер-министр Армении напомнил, что говорил о необходимости введения российского контингента в зону конфликта еще 22 октября. 

Напомним, согласно достигнутым соглашениям, город Шуша остается под контролем Азербайджана, поскольку Азербайджану переходят все занятые в ходе военных действий районы, то есть, и город Шуша.  

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