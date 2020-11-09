Глава Армении Пашинян заявил, что армянские военные дважды пытались вернуть город Шуша

Дважды армянские военные пытались вернуть контроль над городом Шуша, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.

По его словам, во второй раз один из армянских отрядов проникнул в город, но на ситуацию это, по сути, не повлияло, передает Sputnik . Тем не менее, это послужило основанием для сообщений о том, что Шуши находится под контролем Армении.

Пашинян назвал нелепостью заявления лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна о том, что власть Армении предала народ. Царукян заявлял, что Россия готова была размещать миротворцев в Нагорном Карабахе еще 28 октября, когда Шуши не был потерян. И это позволило бы сохранить город и прекратить войну, но, как заявлял Царукян, Пашинян отказался от этого.

Премьер-министр Армении напомнил, что говорил о необходимости введения российского контингента в зону конфликта еще 22 октября.

Напомним, согласно достигнутым соглашениям, город Шуша остается под контролем Азербайджана, поскольку Азербайджану переходят все занятые в ходе военных действий районы, то есть, и город Шуша.