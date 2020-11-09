Эксперт: Армении следует готовиться ко второму раунду войны

Сегодня, 08:39

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Эксперт: Армении следует готовиться ко второму раунду войны

Историк, преподаватель кафедры всемирной истории и зарубежного регионоведения Российско-Армянского университета Владимир Ружанский высказал свою точку зрения по поводу положения Армении в войне с Азербайджаном. По его словам, армии Баку не хватает современных технологий и оружия. Об этом сообщает «Реалист».

По словам специалиста, Армения должна как следует подготовиться ко второму раунду войны. Военное руководство страны прекрасно знает, что сейчас помочь может наличие квалифицированных бойцов и современных технологий. Тем более, что у них есть героическая и умная армянская армия.

Кто же поможет в этом стране? Ответ очевиден. Сами армяне и их диаспора. Ранее уже было известно о создании народных корпораций, которые будут заниматься разработкой мощного вооружения. Финансировать их будет армянский народ и диаспоры.

Немаловажную роль играет образование. Сейчас правительство ставит вопрос о введении предмета военной подготовки в школах. Это будет действительно нужно и продуктивно, ведь молодых ребят нужно готовить к современной войне с самого детства.

По мнению Ружанского, для будущих побед Армении сейчас нужно обеспечить подготовку специалистов и наладить собственное производство оружия.

Также историк добавил, что самым мощным и сильным ресурсом страны являются сами люди и их уровень образования. Армении необходимо воспитывать настоящих профессионалов своего дела, чтобы ее народ был особо ценен во всем мире.

Напоследок Ружанский сказал, что не советовал бы Армении повторять ошибки Чехословакии и Польши. Мир уже находится в процессе гибридной Третьей мировой войны. Главная цель в ней – это сохранить контроль над транзитом энергоресурсов и современных технологий.

К тому же, рано или поздно Армении все же нужно будет сделать выбор между поддержкой интересов США в виде санкций против Китая, Ирана и России или же жизненно важным сотрудничеством с названными странами.

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  • Какая -ДИАСПОРА.. Что этот -жидяра -буровит?.. Кто кроме России 10000 лет помогал Армении ?.. Сами -просрали Карабах... Два последних года увеличивали -до 1,5 миллиарда долларов торговлю с Турцией, а с Россией сокращали.. Вот теперь пускай и -сосут у ПашКинянаи Сороса..
  • Этому фантазеру следует принимать Пургеникум - древнее армянское лекарство от запора головного мозга
  • эксперт-фантазер с маленькой буквы
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