В Сети появились кадры захвата дивизиона ЗРК С-300ПМУ1

10 ноября в Сети появились кадры, сделанные членами Народного фронта освобождения Тыграй в Эфиопии после столкновений с войсками страны. На снимках запечатлен захваченный дивизион ЗРК С-300ПМУ1. Отмечается, что военные бросили высокоточное оружие, предоставив противнику возможность взять передовую и дорогостоящую военную технику без боя. Помимо прочего, трофеями отрядов Фронта стали несколько зенитно-ракетных комплексов С-125.

В Минобороны Эфиопии пока не дают на этот счет никаких комментариев, но этот инцидент говорит о том, что ВС страны испытывают проблемы.

Между тем специалисты отмечают, что 2020 год стал очень неудачным для этих комплексов, на что указывают потери армией НКР и Арменией, пишет avia.pro .

Напомним, что Народный фронт освобождения Тыграй это политическая партия левого толка, которая ведет борьбу за независимость района Тыграй.