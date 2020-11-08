Ереван заявил о проведении операции по ликвидации группировки ВС Азербайджана близ Шуши

Вчера, 19:44

Анна Лисова

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Ереван заявил о проведении операции по ликвидации группировки ВС Азербайджана близ Шуши

В Минобороны Армении сообщили о ликвидации группировки ВС Азербайджана на подступах к городу Шуши. 

Радио Sputnik опубликовало информацию о том, что представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook заявил об уничтожении группировки противника под селом Карин Так. Карабахская армия, по сообщению Ованнисяна, ведет по подразделениям противника огонь из артиллерии и ракетных систем.

«Обнаруженная под Карин Так группировка уничтожается ракетно-артиллерийским огнем. У противника большие потери, кадры чуть позже», - написал Ованнисян.

В то же время Азербайджан уже заявил о взятии города Шуша. 

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась 27 сентября. На спорной территории начались активные бои, а Баку и Ереван обвинили друг друга в развязывании военных действий. Несмотря на то, что трижды с момента нового обострения в Нагорном Карабахе объявлялось перемирие, остановить боевые действия пока не удается. 

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