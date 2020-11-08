В Ереване заявили о проведении операции по ликвидации группировки ВС Азербайджана близ Шуши

Вчера, 15:29

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В Ереване заявили о проведении операции по ликвидации группировки ВС Азербайджана близ Шуши

Ереван заявил о проведении операции по ликвидации группировки ВС Азербайджана близ Шуши.

Как сообщил сегодня представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, под селом Каринтак, что расположилось рядом с Шуши, началась операция по ликвидации проникших в город азербайджанских военных.

«Группировка, обнаруженная на каринтакском направлении, уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами. Враг несет большие потери», - отмечает официальный Telegram-канал ведомства.

Накануне Министерство обороны Азербайджана заявило о своей победе в нескольких опорных пунктах на Ходжавендском направлении фронта в Нагорном Карабахе.

Военный конфликт между двумя странами за Нагорный Карабах возобновился 27 сентября. Армения и Азербайджан до сих пор обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики. Президенты России, США и Франции призвали враждующие страны прекратить столкновения и сесть за стол переговоров без предварительных условий. Несмотря на то, что соглашение о перемирии было принято уже трижды, стороны не смогли прекратить отстаивать интересы с помощью оружия и заявляли, что нарушителем режима перемирия выступила противоположная сторона.

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