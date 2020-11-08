В Карабахе заявили об уничтожении азербайджанского танка и восьми БПЛА

Бойцы армии обороны Нагорно-Карабахской республики заявили о удачном уничтожении нескольких единиц военной техники Азербайджана. Сообщается, что были уничтожены один танк, четыре единицы автотехники и восемь БПЛА ВС Азербайджана, информирует «Sputnik».
Согласно источнику, в ночь на 9 ноября на разных направлениях фронта Армия обороны НКР произвела успешные атаки.
Сообщается, что Азербайджанская сторона оказывала активное сопротивление на юго-западном направлении передовой, однако вынуждены были отступить, потеряв один танк и артиллерийское средство ВС.
В свою очередь Баку продолжает обвинять вооруженные силы Армении в обстреле азербайджанской армии и населенных пунктов. По данным минобороны Азербайджана от 9 ноября, бои в прошедшие сутки шли на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях линии соприкосновения. В Баку утверждают, что Армия обороны Арцаха понесла крупные потери и отступила.
Комментировать