В Карабахе заявили об уничтожении азербайджанского танка и восьми БПЛА

Бойцы армии обороны Нагорно-Карабахской республики заявили о удачном уничтожении нескольких единиц военной техники Азербайджана. Сообщается, что были уничтожены один танк, четыре единицы автотехники и восемь БПЛА ВС Азербайджана, информирует «Sputnik».

Согласно источнику, в ночь на 9 ноября на разных направлениях фронта Армия обороны НКР произвела успешные атаки.

«В районе Шуши-Каринтак в ночь на 9 ноября велись интенсивные бои с обнаруженными группировками противника, который, понеся большие потери, отступил. Также на разных участках линии фронта были уничтожены один танк, четыре единицы автотехники, восемь БПЛА противника», - сообщили в НКР.

Сообщается, что Азербайджанская сторона оказывала активное сопротивление на юго-западном направлении передовой, однако вынуждены были отступить, потеряв один танк и артиллерийское средство ВС.

«В ходе боевых действий противник продолжал наносить авиационные и ракетные удары по мирным населенным пунктам Республики Арцах. Утром возобновились попытки сил противника атаковать по всем основных направлениях линии фронта. Оперативно-тактическая обстановка контролируется подразделениями Армии обороны», - сообщается в официальной сводке.

В свою очередь Баку продолжает обвинять вооруженные силы Армении в обстреле азербайджанской армии и населенных пунктов. По данным минобороны Азербайджана от 9 ноября, бои в прошедшие сутки шли на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях линии соприкосновения. В Баку утверждают, что Армия обороны Арцаха понесла крупные потери и отступила.