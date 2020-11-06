В Карабахе танк Т-72 уцелел после попадания турецкой ракеты

В Карабахе турецкая ракета ударила по танку Т-72, но последний уцелел.

Как сообщили в информагентстве «Русская весна», удалось запечатлеть уникальные кадры точного попадания турецкой ракеты в танк Т-72, который принадлежал армии НКР. Как ни удивительно, но после такой атаки танку удалось уцелеть.

Как отмечают авторы публикации, все произошло в бою под Шуши. Точный удар ракеты не только не уничтожил Т-72, но и каким-то образом не причинил ему значительных повреждений. После столкновения с ракетой, танк продолжил обстреливать противника.

«По Т-72 НКР прилетает управляемая ракета. Судя по всему, неточный удар спасает танкистов. Отметим достойное спокойствие армянских бойцов в бою», - пишут журналисты.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, удар по танку был на самом деле мощным. Хотя при этом некоторые СМИ говорят о барражирующем боеприпасе, который мог быть запущен турецким БПЛА. Но если танк продолжил вести огонь, значит, не повредились даже оптические приборы атакованного танка.

Как отмечают военные эксперты, произошедшее говорит о том, что под Шуши идут довольно активные бои. В то время, как ряд СМИ пишет о частичном взятии этого города ВС Азербайджана.