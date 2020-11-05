В Сети появилось видео эффектного сбивания беспилотника армянским военным

Вчера, 23:39

Александр Зуев

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В Сети появилось видео эффектного сбивания беспилотника армянским военным

В Сети появилось видео, на кадрах которого армянский военный сбивает из обычного автомата «Калашникова» беспилотник ВС Азербайджана. Как известно, азербайджанские военные используют в Нагорном Карабахе беспилотники. Однако этот летательный аппарат, как оказалось, можно сбить с помощью автоматического оружия. Военный взорвал дрон точным попаданием в его боевую часть и через мгновение летательный аппарат взорвался прямо в воздухе.

В военных операциях  беспилотники  создают неприятности армянским военным. Благодаря турецким дронам Азербайджан смог  контролировать  многие населенные пункты. Беспилотники способны уничтожать целые колонны военной техники, в том числе РСЗО и пусковые установки С-300.

Посмотрев эти кадры, пользователи Сети написали комментарии, в которых выразили восхищение увиденным: «Это все равно что пытаться попасть ниткой в игольное ушко», «Они не просто сбили его, а подорвали в полете при помощи обычного «Ак», «Выглядит, как спецэффект в хорошем боевике».
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