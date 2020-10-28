В Петербурге женщина нашла человеческую ступню на берегу Финского залива

Сегодня, 1 ноября, в северной столице России, городе Санкт-Петербурге в который уже раз выявлен очередной факт нахождения людских останков, расчлененных на фрагменты.

Гражданка одного из районов Санкт-Петербурга обнаружила часть человеческой ноги со ступней на берегу Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области, пишет «Фонтанка».

Рядом со ступней лежали резиновый сапог и носок. В настоящее время правоохранители проводят детальную проверку окружающей местности, устанавливается личность человека, которому принадлежат останки.

По факту нахождения данного фрагмента питерская гражданка сообщила в полицейское управление. Как пишет «Фонтанка», скелетированную ступню ноги женщина увидела почти у самой кромки воды близ берега залива.

Это ориентировочно на расстоянии 6 км от поселка Дубки, на строительном объекте. Полицейские, прибывшие на экстренный вызов, также увидели сапог из резины зеленого цвета с одним носком, валяющиеся неподалеку.

Найденные человеческие останки передали в морг города Санкт-Петербурга на детальное исследование, в том числе ДНК.