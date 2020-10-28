В Москве у здания главка МВД мужчина напал на полицейских

На улице Петровка в Москве мужчина совершил нападение на полицейских. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем в субботу, 31 октября. Неизвестный атаковал полицейских прямо у входа в главк МВД.

Нападавшего удалось скрутить и задержать. По словам Ивановой, это мужчина 1988 года рождения, который успел нанести патрульным несколько ударов.

Сейчас с ним проводятся следственные действия. Мотивы нападения устанавливаются.

Возбуждено дело по части первой статьи 318 УК России (Применение насилия в отношении представителя власти).