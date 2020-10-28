Дом Софии Ротару в Крыму ограбили на шесть миллионов рублей

Сегодня, 14:40

Анна Лисова

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Дом Софии Ротару в Крыму ограбили на шесть миллионов рублей

В Крыму ограбили дом известной российской исполнительницы Софии Ротару. 

Об этом происшествии рассказал сосед артистки изданию «Собеседник».

В Ялте София Ротару построила себе дом уже давно. Ее большой особняк, площадью в 400 квадратных метров, посетили многие знаменитости, когда она жила там. В гостях у именитой певицы в поселке Никита в 12 километрах от Ялты побывали даже политики. 

Но с 2014 года она там практически не бывала. И в итоге, поскольку хозяев дома не было, этим воспользовались воры. Дом певицы ограбили почти на 6 млн рублей, о чем рассказали соседи звезды. 

Жители поселка, в котором находится дом Софии Ротару, отмечают, что она никогда не хвасталась своим статусом и всегда с удовольствием общалась с ними. Поэтому отчасти им жаль, что она больше не живет в этом доме. 

Пока же за особняком артистки следит персонал – домработница и садовник. 

По мнению ее соседей, этот дом, возможно, уже продается, поскольку София Ротару уже давно не приезжала сюда. 

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