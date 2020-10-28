В ДТП погиб депутат думы и главврач жуковской ЦРБ Николай Третьяков

В Жуковке трагически погиб главный врач Жуковской больницы, депутат, хороший хозяйственник и руководитель, известный во всем Брянском регионе, Николай Третьяков. Мужчина попал под движущийся по дороге автомобиль.

Об этом сообщили местные журналисты на страницах издания РИА «Стрела». Авария со смертельным исходом и гибелью человека случилась на улице Больничной.

Медик с большой буквы, специалист в своей профессии, Николай Третьяков после окончания средней школы учился в Смоленском государственном медицинском институте. Закончив вуз, молодой врач работал в областной детской больнице.

Начиная с 1990 года, он продолжил свою трудовую биографию в Жуковке. 19 лет назад Николай Третьяков возглавил районную больницу.

За свою плодотворную трудовую биографию, беззаветное служение медицине и простым людям Николай дважды избирался депутатом областной думы.

Он по праву является Заслуженным врачом Российской федерации. Светлая память Николаю Третьякову.