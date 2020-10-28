В ДТП погиб депутат думы и главврач жуковской ЦРБ Николай Третьяков

В Жуковке трагически погиб главный врач Жуковской больницы, депутат, хороший хозяйственник и руководитель, известный во всем Брянском регионе, Николай Третьяков. Мужчина попал под движущийся по дороге автомобиль.
Об этом сообщили местные журналисты на страницах издания РИА «Стрела». Авария со смертельным исходом и гибелью человека случилась на улице Больничной.
Медик с большой буквы, специалист в своей профессии, Николай Третьяков после окончания средней школы учился в Смоленском государственном медицинском институте. Закончив вуз, молодой врач работал в областной детской больнице.
Начиная с 1990 года, он продолжил свою трудовую биографию в Жуковке. 19 лет назад Николай Третьяков возглавил районную больницу.
За свою плодотворную трудовую биографию, беззаветное служение медицине и простым людям Николай дважды избирался депутатом областной думы.
Он по праву является Заслуженным врачом Российской федерации. Светлая память Николаю Третьякову.
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