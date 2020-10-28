В Ростовской области два мусоровоза синхронно провалились под Землю

Субботним утром 31 октября в Каменске (Ростовская область) два мусоровоза синхронно провалились под землю.

Как сообщает газета «Новость», инцидент произошел близ магазина «Поиск», расположенного по переулку Крупской.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас решается, как поднять мусоровозы на поверхность.

Случай в субботу - далеко не первый, когда в этом городе проваливается асфальтное покрытие. В июле на пешеходном переходе, недалеко от места сегодняшнего происшествия, внезапно образовалась большая яма.

Еще раньше, в феврале, под землю провалилась маршрутка с пассажирами.







