В Ростовской области два мусоровоза синхронно провалились под Землю

Сегодня, 13:29

Ольга Громова

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В Ростовской области два мусоровоза синхронно провалились под Землю

Субботним утром 31 октября в Каменске (Ростовская область) два мусоровоза синхронно провалились под землю.

Как сообщает газета «Новость», инцидент произошел близ магазина «Поиск», расположенного по переулку Крупской.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас решается, как поднять мусоровозы на поверхность.

Случай в субботу - далеко не первый, когда в этом городе проваливается асфальтное покрытие. В июле на пешеходном переходе, недалеко от места сегодняшнего происшествия, внезапно образовалась большая яма.

Еще раньше, в феврале, под землю провалилась маршрутка с пассажирами.



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