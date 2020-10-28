38-летний россиянин изнасиловал насильника

В Екатеринбурге 38-летний крановщик изнасиловал 34-летнего прессовщика. Последний, как выяснилось, был насильником, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Мужчины свели знакомство на остановке - на 13-ом километре Сибирского тракта. После этого пошли вместе выпивать. Затем оказались дома у крановщика и уже там продолжили попойку.

Устав от алкогольных возлияний, собутыльники легли спасть. А утром прессовщик проснулся и понял, что его насилует новый знакомый.

После случившегося он обратился в полицию, указав, что не мог оказать сопротивление, так как был в беспомощном состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело - по статье 132 УК РФ. Сейчас идет следствие.

У обоих фигурантов этого дела имеются судимости - за кражи и грабежи. 34-летний прессовщик, которого изнасиловали, был также осужден за изнасилование.