На Филиппинах боевой петух убил лейтенанта

В провинции Северный Самар на Филиппинах лейтенант полиции погиб в результате нападения на него боевого петуха. Об инциденте со ссылкой на агентство PNA сообщила «Лента».

Трагедия разыгралась в минувший понедельник. Офицер полиции муниципалитета Сан-Хос Кристиан Болок пришел с обыском в помещения, где проводились незаконные петушиные бои. Во время следственных действий боевой петух с прикрепленным к ноге лезвием ударил лейтенанта по левой ноге и разрезал ему бедренную артерию.

Полицейского доставили в больницу, но спасти его не удалось - он умер.

Стражи порядка устроили рейд, в ходе которого задержали троих возможные организаторов петушиных боев, а также конфисковали семь боевых петухов.