В Ростове пациентке удалили 23-килограммовую опухоль в интимном органе

В Ростове врачи городской больницы №6 удалили 33-летней женщине гигантскую опухоль в матке. Новообразование весило 23 килограмма, сообщает Rostov.ru.

В больницу пациентка пришла, чтобы пройти профосмотр. В кабинете гинеколога ее ошеломили - у нее имеется многоузловая миома, которая по размеру и весу соответствовала 38 неделе беременности.

«Опухоль занимала всю брюшную полость и создавала давление на близлежащие органы. Ее вес составил 16 кг. Помимо основной опухоли, исходящей из матки, в организме находилось ещё два узла с расплавленными тканями, каждый весом порядка 3,5 кг. Они были заполнены жидкостью и некротическими тканями», - рассказали врачи.

Удивительно, пишет издание, что пациентка, невзирая на огромный вес новообразования, не ощущала никакого дискомфорта. Ее смущало только то, что растет живот. Но женщина считала, что это из-за отсутствия физической активности и сидячего образа жизни.

Ростовчанку в экстренном порядке отправили на операционный стол, но у нее был очень низкий уровень гемоглобина. Поэтому перед операцией довелось ей пробыть на противоанемическом лечении целую неделю. Потом врачи прооперировали женщину. Часть опухоли отправили на гистологию - она оказалась доброкачественной.

Издание подчеркивает, что чудесное спасение женщины произошло еще до того, пока больница не была перепрофилирована под прием коронавирусных больных.