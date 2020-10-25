В Ростове пациентке удалили 23-килограммовую опухоль в интимном органе

В Ростове врачи городской больницы №6 удалили 33-летней женщине гигантскую опухоль в матке. Новообразование весило 23 килограмма, сообщает Rostov.ru.
В больницу пациентка пришла, чтобы пройти профосмотр. В кабинете гинеколога ее ошеломили - у нее имеется многоузловая миома, которая по размеру и весу соответствовала 38 неделе беременности.
Удивительно, пишет издание, что пациентка, невзирая на огромный вес новообразования, не ощущала никакого дискомфорта. Ее смущало только то, что растет живот. Но женщина считала, что это из-за отсутствия физической активности и сидячего образа жизни.
Ростовчанку в экстренном порядке отправили на операционный стол, но у нее был очень низкий уровень гемоглобина. Поэтому перед операцией довелось ей пробыть на противоанемическом лечении целую неделю. Потом врачи прооперировали женщину. Часть опухоли отправили на гистологию - она оказалась доброкачественной.
Издание подчеркивает, что чудесное спасение женщины произошло еще до того, пока больница не была перепрофилирована под прием коронавирусных больных.
Комментировать