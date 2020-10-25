В Воронежской области водитель КамАЗа при обгоне устроил аварию с 2 погибшими

Сегодня, 11:54

0

Image 16+
В Воронежской области водитель КамАЗа при обгоне устроил аварию с 2 погибшими

Трагическое ДТП со смертельным исходом произошло под Воронежем. «Камаз» на огромной скорости выехал на встречную полосу, протаранив «Ладу». Жертвами столкновения стали двое пассажиров легкового автомобиля информирует «МЧС медиа».

Жуткий инцидент произошел 27 октября в 22:21 в Кантемировском районе, на 244 км автодороги Воронеж - Луганск. 45-етний водитель «Камаза» с прицепом пошел на обгон, и не справился с управлением. В итоге водитель со стажем столкнулся с ехавшим в противоположном направлении автомобилем «Лада Веста». Управлял отечественной легковушкой 40-летний белгородец, вместе с ним ехала 41-летняя жительница Белгородской области.

В результате столкновения водитель «Лады» скончался на месте. Пассажирка легковушки в критическом состоянии была доставлена в больницу, однако вскоре и она скончалась из-за травм несовместимых с жизнью. По предварительной информации, водитель «Камаза» не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На данный момент эксперты Главного управления МЧС России по Воронежской области проводят проверки транспортного средства на момент выявления причины аварии. Известно, что водитель «Камаза» не пострадал, отделавшись легкими травмами. Личность погибших и виновника ДТП пока не разглашается.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Под Выборгом убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

25-10-2020, 09:48

Российский блогер Литвин показал на видео, как сжег Mercedes за 13 млн рублей

24-10-2020, 19:41

Mazda приостановила поставки модели Mazda3 в Россию

23-10-2020, 18:44

В Воронежской области полицейские поймали ненастоящего следователя с автоматом и чемоданом денег

23-10-2020, 15:57

Под Вологдой поезд насмерть сбил трех подростков

23-10-2020, 10:51

В Челябинске мать выбросила тело умершего ребенка в реку

23-10-2020, 08:38

Сотрудница полиции выдумала групповое изнасилование, чтобы скрыть прогул

22-10-2020, 13:17

В Березовском районе парня отправили в колонию за связь с 13-летней девочкой

22-10-2020, 09:17

В Ростове-на-Дону проверят данные о смерти 13 пациентов с коронавирусом на ИВЛ

21-10-2020, 19:07

На Урале сбежавшего из коронавирусной больницы мужчину нашли в лесу мертвым

19-10-2020, 10:27

СК проверит больницу в Белгороде, в коридоре которой умер больной пациент

18-10-2020, 09:58

В Питере посетитель ТЦ подрался с охранником из-за маски

16-10-2020, 23:00

В Самарской области в детсаду ребенок поперхнулся конструктором и умер

16-10-2020, 14:58

Под Ярославлем в аварии с пьяным полицейским погибла женщина

16-10-2020, 12:25

В Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу

14-10-2020, 11:22

Российский экс-министр признался в развращении детей

13-10-2020, 22:22

Помощница прокурора оттаскала за волосы российскую пенсионерку

13-10-2020, 16:37

Пенсионер из Красноярска перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ

13-10-2020, 11:55

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым

13-10-2020, 09:55

Ученица одного из лучших образовательных учреждений Серпухова выпрыгнула из окна

12-10-2020, 21:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров