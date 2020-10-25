В Воронежской области водитель КамАЗа при обгоне устроил аварию с 2 погибшими

Трагическое ДТП со смертельным исходом произошло под Воронежем. «Камаз» на огромной скорости выехал на встречную полосу, протаранив «Ладу». Жертвами столкновения стали двое пассажиров легкового автомобиля информирует «МЧС медиа».

Жуткий инцидент произошел 27 октября в 22:21 в Кантемировском районе, на 244 км автодороги Воронеж - Луганск. 45-етний водитель «Камаза» с прицепом пошел на обгон, и не справился с управлением. В итоге водитель со стажем столкнулся с ехавшим в противоположном направлении автомобилем «Лада Веста». Управлял отечественной легковушкой 40-летний белгородец, вместе с ним ехала 41-летняя жительница Белгородской области.

В результате столкновения водитель «Лады» скончался на месте. Пассажирка легковушки в критическом состоянии была доставлена в больницу, однако вскоре и она скончалась из-за травм несовместимых с жизнью. По предварительной информации, водитель «Камаза» не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На данный момент эксперты Главного управления МЧС России по Воронежской области проводят проверки транспортного средства на момент выявления причины аварии. Известно, что водитель «Камаза» не пострадал, отделавшись легкими травмами. Личность погибших и виновника ДТП пока не разглашается.