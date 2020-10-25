В Челябинской области беременная женщина скончалась в женской консультации

В женской консультации горбольницы №1 Копейска (Челябинская область) скончалась беременная женщина. Врачам не удалось ее спасти. 23-летняя Дарья 26 октября отправилась на прием в женскую консультацию. В очереди беременная почувствовала недомогание. Ей на помощь бросились врачи, но их старания не помогли.

Для выяснения обстоятельств смерти женщины на место происшествия сразу прибыли правоохранители. Вскоре стало известно, что у Дарьи были проблемы с сердцем. Несколько лет назад ей сделали серьезную операцию.

Знакомые Дарьи заявили, что она никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, после чего будет названа причина смерти молодой женщины. Минздрав Челябинской области взял на контроль этот трагический случай. Известно, что Дарья работала педагогом в 13-й школе города. По выходным она занималась с детьми в воскресной школе при Храме Покрова Пресвятой Богородицы.