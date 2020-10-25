Крупный оползень произошел в деревне Свердловской области

Сегодня, 27 октября, в деревне Верхняя Иленка Свердловской области многих жителей охватила паника. Там по ходу течения местной реки Иленки образовался оползень, которого ранее местные граждане никогда не видели.

Длина разрыва в грунте доходит до 123 м. Эту информацию предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области во вторник.

«В деревне Верхняя Иленка Байкаловского муниципального района случился оползень. Трещина грунта параллельная береговой кромке реки Иленка. Данная ситуация возникла из-за эрозионных явлений в речном берегу. Разрыв грунта – 123 м. По минимуму от края ямы до сараев и бань жителей села 15 метров, до первой крестьянской избы 26,6 метра», – сказано в тексте о происшествии.

Спасательное ведомство заверило, при нынешнем состоянии данного явления, местным жителям, строениям, природным ресурсам ничто не угрожает. Зона оползня защищена ограждением по всей ее длине.

Предположительно, данное явление природы могло образоваться вследствие подмывания почвы грунтовыми водами, а также из-за процесса эрозии речных берегов.

«Чтобы в полной мере оценить реальную ситуацию с оползнем, накануне вокруг разлома почвы трудилась специально созданная комиссия. Эта группа специалистов состоит из компетентных работников МЧС, МОЗ, чиновников местной администрации, гидрологов. Произведено обследование местности, в том числе для мониторинга ситуации использовался беспилотный летательный аппарат МЧС России», – добавили в пресс-службе.

При стабилизации обстановки с развитием оползневого процесса администрацией муниципального образования будут спланированы берегоукрепительные работы. При ухудшении обстановки будут приняты меры по переселению граждан поселка в резервный жилой фонд, сообщили в ведомстве.