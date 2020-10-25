Крупный оползень произошел в деревне Свердловской области

Сегодня, 27 октября, в деревне Верхняя Иленка Свердловской области многих жителей охватила паника. Там по ходу течения местной реки Иленки образовался оползень, которого ранее местные граждане никогда не видели.
Длина разрыва в грунте доходит до 123 м. Эту информацию предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области во вторник.
Спасательное ведомство заверило, при нынешнем состоянии данного явления, местным жителям, строениям, природным ресурсам ничто не угрожает. Зона оползня защищена ограждением по всей ее длине.
Предположительно, данное явление природы могло образоваться вследствие подмывания почвы грунтовыми водами, а также из-за процесса эрозии речных берегов.
При стабилизации обстановки с развитием оползневого процесса администрацией муниципального образования будут спланированы берегоукрепительные работы. При ухудшении обстановки будут приняты меры по переселению граждан поселка в резервный жилой фонд, сообщили в ведомстве.
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