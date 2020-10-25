В Волгограде мотоциклист скончался после аварии на «танцующем» мосту

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В Волгограде мотоциклист скончался после аварии на «танцующем» мосту

Накануне, 26 октября, ориентировочно в 19:00 часов по мосту между Среднеахтубинским районом и Волгоградом двигался на мотоцикле мужчина возрастом 30 лет без водительского удостоверения. Государственные номера на его двухколесной машине также отсутствовали.

Мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, нарушил дистанцию и въехал в передний бампер автомобиля «Мицубиси». От сильного удара его мотоцикл был отброшен на полосу встречного движения, где в это время совершал движение параллельным курсом «Рено Логан».

Ударившись о корпус Рено, мотоцикл с водителем на скорости затем столкнулся с «Датсун Он-До». И в довершение всей этой многоходовки мотогонщика отбросило на ВАЗ-21043.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, мотоциклист скончался на месте аварии. После ДТП в больницу также увезли водителя ВАЗа.

Сейчас на месте аварии работает группа следователей прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства определяют истинные причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

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