В Египте акула напала на ребенка из Украины и лишила его руки

12-летний мальчик из Украины во время отдыха в Египте вместе со своей семьей лишился руки.

Ребенок стал жертвой акулы. По сообщениям местных информагентств, хищница атаковала его, когда он плавал в море с маской и трубками. Напала хищница и на его мать, гражданку Украину.

Семью во время экскурсии сопровождал гид - ему также перепало.

В результате нападения акулы ребенок получил серьезные травмы. Руку ему были вынуждены ампутировать врачи в больнице, сообщило агентство развития туризма Украины в своем Facebook. Сейчас он находится в реанимации.

В больнице и инструктор, о характере полученных им травм не сообщается.

В пресс-службе туроператора JoinUp, по линии которого они прилетели в Египет, нападение произошло во время погружения на территории заповедника «Рас Мохаммед». Там с ноября минувшего года услуги по погружению из аквалангов с яхт запрещены. Принимающая сторона предоставила туроператору информацию о том, что туристы услугу погружения с аквалангом с экскурсионных яхт купили у третьих лиц.

Лечение пострадавшего ребенка оплачивает правительство Египта. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины находится на связи с родными пострадавших.