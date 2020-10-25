В Подмосковье иномарка насмерть сбила 11-летнего ребенка

Сегодня, 09:20

0

Image 16+
В Подмосковье иномарка насмерть сбила 11-летнего ребенка

Сегодня, 27 октября, ночью, в северо-восточной зоне Подмосковья, на автомобильном шоссе, проходящем по территории Щелковского района Московской области, под колесами иномарки погиб ребенок.

РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Московской области сообщает, что на автодороге Осеево – Никифорово – Медвежьи Озера иномарка Huyndai Solaris вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 11-летнюю девочку. Удар был такой силы, что от полученных травм ребенок погиб на месте.

По предварительной версии, выдвинутой следователями, ребенок переходил дорогу в неположенном месте, вне зоны оборудованного пешеходного перехода.

Сейчас на месте гибели 11-летнего ребенка группа следователей московской региональной прокуратуры осуществляет контрольные действия по выявлению виновных данного происшествия.

Специалисты экспертной комиссии совместно с инспекторами ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства данного ДТП.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Под Выборгом убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

25-10-2020, 09:48

Российский блогер Литвин показал на видео, как сжег Mercedes за 13 млн рублей

24-10-2020, 19:41

Mazda приостановила поставки модели Mazda3 в Россию

23-10-2020, 18:44

В Воронежской области полицейские поймали ненастоящего следователя с автоматом и чемоданом денег

23-10-2020, 15:57

Под Вологдой поезд насмерть сбил трех подростков

23-10-2020, 10:51

В Челябинске мать выбросила тело умершего ребенка в реку

23-10-2020, 08:38

Сотрудница полиции выдумала групповое изнасилование, чтобы скрыть прогул

22-10-2020, 13:17

В Березовском районе парня отправили в колонию за связь с 13-летней девочкой

22-10-2020, 09:17

В Ростове-на-Дону проверят данные о смерти 13 пациентов с коронавирусом на ИВЛ

21-10-2020, 19:07

На Урале сбежавшего из коронавирусной больницы мужчину нашли в лесу мертвым

19-10-2020, 10:27

СК проверит больницу в Белгороде, в коридоре которой умер больной пациент

18-10-2020, 09:58

В Питере посетитель ТЦ подрался с охранником из-за маски

16-10-2020, 23:00

В Самарской области в детсаду ребенок поперхнулся конструктором и умер

16-10-2020, 14:58

Под Ярославлем в аварии с пьяным полицейским погибла женщина

16-10-2020, 12:25

В Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу

14-10-2020, 11:22

Российский экс-министр признался в развращении детей

13-10-2020, 22:22

Помощница прокурора оттаскала за волосы российскую пенсионерку

13-10-2020, 16:37

Пенсионер из Красноярска перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ

13-10-2020, 11:55

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым

13-10-2020, 09:55

Ученица одного из лучших образовательных учреждений Серпухова выпрыгнула из окна

12-10-2020, 21:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров