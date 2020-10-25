В Подмосковье иномарка насмерть сбила 11-летнего ребенка

Сегодня, 27 октября, ночью, в северо-восточной зоне Подмосковья, на автомобильном шоссе, проходящем по территории Щелковского района Московской области, под колесами иномарки погиб ребенок.

РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Московской области сообщает, что на автодороге Осеево – Никифорово – Медвежьи Озера иномарка Huyndai Solaris вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 11-летнюю девочку. Удар был такой силы, что от полученных травм ребенок погиб на месте.

По предварительной версии, выдвинутой следователями, ребенок переходил дорогу в неположенном месте, вне зоны оборудованного пешеходного перехода.

Сейчас на месте гибели 11-летнего ребенка группа следователей московской региональной прокуратуры осуществляет контрольные действия по выявлению виновных данного происшествия.

Специалисты экспертной комиссии совместно с инспекторами ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства данного ДТП.