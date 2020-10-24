В Петербурге остановили такси, в багажнике которого обнаружили труп мужчины

Сегодня, 26 октября, в Санкт-Петербурге сотрудникам МВД очевидцы рассказали о том, что между водителями такси была большая драка. Инцидент случился в районе парковки рядом с рестораном на Новочеркасском проспекте.

Пока неустановленный человек избил одного из таксистов. Затем он загрузил его в багажник автомобиля такси «Хендэ» и уехал. Возле него все время присутствовала девушка. Сотрудники полиции вскоре остановили эту машину рядом с домом №15 по проспекту Косыгина.

«Внутри в машине сидели 31-летний мужчина и 35-летняя женщина Состояние этих людей, по словам полицейских, было неадекватным, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — В багажнике лежал мужской труп. В его карманах нашли удостоверение водителя. Права выписаны на имя 35-летнего гражданина одной из стран Средней Азии».

Полицейские предполагают, что убитый человек являлся водителем этого такси. Мужчину с женщиной доставили в полицию. Их проверяют на причастность к гибели таксиста. По данному факту проводят проверку.