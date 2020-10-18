Под Выборгом убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

Под Выборгом был убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Накануне в Выборгском районе Ленинградской области был обнаружен труп муниципального депутата и бизнесмена Александра Петрова.

«Тело Петрова с огнестрельным ранением обнаружено по месту его проживания», - сообщают местные СМИ.

Тело обнаружил сторож, который и вызвал скорую помощь и полицию.

Получив сообщение о преступлении, на место выехала следственно-оперативная группа под руководством главы регионального следственного управления Сергея Сазина.

По версии источников из правоохранительных органов, депутата мог убить снайпер, когда мужчина выходил из бани и направлялся к реке. При осмотре полицейские нашли у убитого одно пулевое ранение в грудь. Но ни банщик, ни охрана не видели рядом с баней посторонних людей. В гостях у Петрова в тот день также никого не было.

Александр Петров - отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Также он был совладельцем многих крупных компаний Ленинградской области. Среди них ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания».

По факту убийства открыто уголовное дело.