Под Выборгом убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

Под Выборгом был убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.
Накануне в Выборгском районе Ленинградской области был обнаружен труп муниципального депутата и бизнесмена Александра Петрова.
Тело обнаружил сторож, который и вызвал скорую помощь и полицию.
Получив сообщение о преступлении, на место выехала следственно-оперативная группа под руководством главы регионального следственного управления Сергея Сазина.
По версии источников из правоохранительных органов, депутата мог убить снайпер, когда мужчина выходил из бани и направлялся к реке. При осмотре полицейские нашли у убитого одно пулевое ранение в грудь. Но ни банщик, ни охрана не видели рядом с баней посторонних людей. В гостях у Петрова в тот день также никого не было.
Александр Петров - отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Также он был совладельцем многих крупных компаний Ленинградской области. Среди них ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания».
По факту убийства открыто уголовное дело.
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