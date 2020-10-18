Под Выборгом убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

Сегодня, 09:48

0

Image 16+
Под Выборгом убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

Под Выборгом был убит отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Накануне в Выборгском районе Ленинградской области был обнаружен труп муниципального депутата и бизнесмена Александра Петрова. 

«Тело Петрова с огнестрельным ранением обнаружено по месту его проживания», - сообщают местные СМИ.

 Тело обнаружил сторож, который и вызвал скорую помощь и полицию.

Получив сообщение о преступлении, на место выехала следственно-оперативная группа под руководством главы регионального следственного управления Сергея Сазина. 

По версии источников из правоохранительных органов, депутата мог убить снайпер, когда мужчина выходил из бани и направлялся к реке. При осмотре полицейские нашли у убитого одно пулевое ранение в грудь. Но ни банщик, ни охрана не видели рядом с баней посторонних людей. В гостях у Петрова в тот день также никого не было.

Александр Петров - отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Также он был совладельцем многих крупных компаний Ленинградской области. Среди них ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания».

По факту убийства открыто уголовное дело.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

СК проверит больницу в Белгороде, в коридоре которой умер больной пациент

18-10-2020, 09:58

В Питере посетитель ТЦ подрался с охранником из-за маски

16-10-2020, 23:00

В Самарской области в детсаду ребенок поперхнулся конструктором и умер

16-10-2020, 14:58

Под Ярославлем в аварии с пьяным полицейским погибла женщина

16-10-2020, 12:25

В Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу

14-10-2020, 11:22

Российский экс-министр признался в развращении детей

13-10-2020, 22:22

Помощница прокурора оттаскала за волосы российскую пенсионерку

13-10-2020, 16:37

Пенсионер из Красноярска перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ

13-10-2020, 11:55

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым

13-10-2020, 09:55

Ученица одного из лучших образовательных учреждений Серпухова выпрыгнула из окна

12-10-2020, 21:00

В Воронежской области в аварии с пожаром погиб 29-летний водитель

12-10-2020, 12:50

Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля ТОФ

12-10-2020, 12:06

В Петербурге масштабные обыски по делу онкологов прошли в трех стационарах

11-10-2020, 13:24

В Москве мужчину насмерть задавило воротами паркинга

11-10-2020, 07:48

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

10-10-2020, 13:14

В Петербурге обнаружили в шкафу задушенную пенсионерку

9-10-2020, 13:56

В Одинцове школьник впал в кому из-за выпитого алкоголя

9-10-2020, 13:34

В США молодожены погибли в авиакатастрофе после медового месяца

9-10-2020, 09:53

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

8-10-2020, 21:29

В Ивановской области многодетная мать утопила младенца в унитазе

7-10-2020, 19:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров