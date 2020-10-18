В Воронежской области полицейские поймали ненастоящего следователя с автоматом и чемоданом денег

Сегодня, 15:57

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В Воронежской области полицейские поймали ненастоящего следователя с автоматом и чемоданом денег

Сегодня в Воронежской области дорожные полицейские заметили, что водитель Mercedes G-Class едет с не пристегнутым ремнем безопасности. Остановив транспортное средство, инспекторы увидели служебное удостоверение человека за рулем. Документ был выписан на имя следователя Тверского района Москвы.

Несколько позднее стало ясно, что грозное удостоверение фальшивое. Водитель – Роман Анатольевич Косяк, умело представляющий из себя следователя главка СКР из Москвы.

Сначала инспекторы ГИБДД обратили внимание на автодороге на дорогую иномарку. При ближайшем рассмотрении было видно, что человек за рулем пренебрегает ПДД, не пристегиваясь ремнем безопасности. Полицейские собирались просто выписать мужчине штраф за ремень.

Но чутье подсказало бывалым инспекторам, что тут не так все просто. Они стали более внимательно проверять личность водителя. Тщательно осмотрев машину, нашли полный чемодан с деньгами. Кейс был доверху забит купюрами номиналом 1000 и 5000 рублей.

В салоне имелось и охотничье ружье «Сайга». Происхождение наличных, оружия и удостоверения, которое оказалось поддельным, теперь предстоит выяснить настоящим следователям, сообщает Telegram-канал «Подъём».

На фотографиях, предоставленных правоохранителями из Воронежской области, виден полный «набор юного следователя» — чемодан с деньгами, сумка с автоматом и удостоверение сотрудника следственного отдела по Тверскому району ГСУ СКР по Москве на имя Романа Косяка.

Передвигался лже-следователь на автомобиле Mercedes G-Class с номерами «х999оо». Пользователи Сети, комментируя произошедшее, отметили, что не все сотрудники ГИБДД решились бы остановить подобный автомобиль.

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