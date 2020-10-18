В Челябинске мать выбросила тело умершего ребенка в реку

Сегодня, 23 октября, в Челябинске старший помощник главы областного СУ СКР Владимир Шишков рассказал региональным СМИ, что мать ребенка инсценировала похищение семимесячного младенца в городе, а его тело в реальности выбросила в реку Миасс.

Чиновник следственного комитета добавил, что их ведомство возбудило дело по факту гибели малолетнего малыша по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«У следователей имеется предварительная информация. Как сообщила сама мать ребенка, он умер из-за болезни. Когда это случилось, она приняла решение избавиться от тела. В результате труп малыша сбросила в волны реки Миасс», — объяснил журналистам Владимир Шишков.

Еще руководитель главка добавил, что в настоящее время правоохранители осуществляют розыск маленького тела. Ранее 24-летняя девушка рассказала, что неизвестный злоумышленник выкрал у нее сына в тот момент, когда она встала из машины такси и следовала к подъезду своего дома.

Как рассказала потерпевшая, неизвестный ей мужчина сильно рванул сзади ее капюшон. Девушка от неожиданности упала на землю. Через несколько минут она поняла, что у нее исчезла переноска с ребенком.

По утверждению матери, в данном конфликте грабитель также украл у нее ключи и смартфон. Она попросила случайного прохожего, чтобы тот вызвал полицейских.

Таксист, который вез пострадавшую, позднее рассказал, что у нее была с собой детская переноска, но голос ребенка он не слышал. Сейчас полицейские проверяют эту информацию.