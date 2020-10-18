Сотрудница полиции выдумала групповое изнасилование, чтобы скрыть прогул

Сотрудница полиции в Москве, чтобы скрыть прогул, выдумала групповое изнасилование.

Об этом сообщает «Московский комсомолец ».

Со слов женщины, она отправилась в отдел полиции, поскольку ей позвонил брат, которого якобы задержали в Солнечногорске. Приехав в отдел полиции, она хотела разобраться, что же произошло с ее родственником. Но, со слов женщины, ее окружили «пять майоров и два капитана», заперли дверь и изнасиловали. Потом все же ей удалось вырваться и убежать, а на дороге ее подобрал случайный водитель.

Естественно, что после такого заявления началась проверка. И тут же всплыли несостыковки. «Жертва» в ходе опознания указала на участкового, который работает в другом отделе полиции и не мог быть на месте происшествия.

При этом, как сообщил на условиях анонимности один из полицейских, начальник отдела сразу же усомнился в правдивости слов заявительницы, поскольку, по его словам, в его отделе едва ли наберется пять майоров.

Поэтому женщине пришлось признаться, что на самом деле она выдумала историю с изнасилованием, поскольку хотела оправдать свой прогул. Но после ее ложного доноса она будет уволена из полиции. Возможно также, что ее привлекут к ответственности.