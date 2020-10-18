В Ростове-на-Дону проверят данные о смерти 13 пациентов с коронавирусом на ИВЛ

В Ростове-на-Дону Росздравнадзор займется анализом причин, из-за чего наступила смерть 13 больных Covid-19. Все покойные находились на аппаратах ИВЛ.
Как сообщают СМИ, все эти пациенты скончались от того, что им не хватило кислорода. Информация об этом получена в среду, 21 октября из портала Росздравнадзора.
Оперштаб региона сообщил, что за прошедшие сутки в Ростовской области скончались 13 инфицированных людей – 10 женщин и 3 мужчин от 48 до 85 лет. Эти все люди страдали при жизни болезнями хронического характера – сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими.
Ростовская область сейчас находится на 6 месте среди субъектов РФ и на первом месте в Южном федеральном округе по количеству инфицированных Covid-19. Всего в регионе заболевших 27 467 человек, 21 889 выздоровевших, 690 умерших.
Коэффициент распространения инфекции 1,02. На прошлой неделе администрация Ростовской области объявила жесткие ограничения. Данные меры будут сдерживать дальнейшее распространение инфекции.
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