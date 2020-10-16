На Урале сбежавшего из коронавирусной больницы мужчину нашли в лесу мертвым

Сегодня, 10:27

0

Image 16+
На Урале сбежавшего из коронавирусной больницы мужчину нашли в лесу мертвым

В июле нынешнего года в городе Нижнем Тагиле случилось чрезвычайное происшествие. Тогда об этом событии писали в социальных сетях и местных средствах массовой информации. Из инфекционной больницы летом по неизвестной причине убежал мужчина.

И вот недавно человек, сбежавший из больницы, который ранее заразился коронавирусом, 41-летний житель Свердловской области, был найден мертвым. Информация об этом событии получена от свердловских СМИ. Также журналистам об этом случае рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Представители СКР официально заявили о том, что тело пациента инфекционного госпиталя, убежавшего в июле 2020 года, нашли в лесу возле Нижнего Тагила. Следов криминала нет. Сотрудники подразделений МВД, добровольцы народной дружины, волонтеры региона весь прошедший период осуществляли поиски данного гражданина, но отыскать пропавшего человека живым не удалось.

Сразу после исчезновения больного из лечебницы, родственники заявили о пропаже в полицию, но долгое время поиски были безуспешными. Если бы мужчину нашли живым, то за побег, согласно российскому законодательству, ему грозило бы до полугода тюрьмы.

Сейчас следователями прокуратуры проводится проверка, — сообщили в региональном управлении СКР. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего события.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

СК проверит больницу в Белгороде, в коридоре которой умер больной пациент

Вчера, 09:58

В Питере посетитель ТЦ подрался с охранником из-за маски

16-10-2020, 23:00

В Самарской области в детсаду ребенок поперхнулся конструктором и умер

16-10-2020, 14:58

Под Ярославлем в аварии с пьяным полицейским погибла женщина

16-10-2020, 12:25

В Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу

14-10-2020, 11:22

Российский экс-министр признался в развращении детей

13-10-2020, 22:22

Помощница прокурора оттаскала за волосы российскую пенсионерку

13-10-2020, 16:37

Пенсионер из Красноярска перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ

13-10-2020, 11:55

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым

13-10-2020, 09:55

Ученица одного из лучших образовательных учреждений Серпухова выпрыгнула из окна

12-10-2020, 21:00

В Воронежской области в аварии с пожаром погиб 29-летний водитель

12-10-2020, 12:50

Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля ТОФ

12-10-2020, 12:06

В Петербурге масштабные обыски по делу онкологов прошли в трех стационарах

11-10-2020, 13:24

В Москве мужчину насмерть задавило воротами паркинга

11-10-2020, 07:48

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

10-10-2020, 13:14

В Петербурге обнаружили в шкафу задушенную пенсионерку

9-10-2020, 13:56

В Одинцове школьник впал в кому из-за выпитого алкоголя

9-10-2020, 13:34

В США молодожены погибли в авиакатастрофе после медового месяца

9-10-2020, 09:53

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

8-10-2020, 21:29

В Ивановской области многодетная мать утопила младенца в унитазе

7-10-2020, 19:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров