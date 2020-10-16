На Урале сбежавшего из коронавирусной больницы мужчину нашли в лесу мертвым

В июле нынешнего года в городе Нижнем Тагиле случилось чрезвычайное происшествие. Тогда об этом событии писали в социальных сетях и местных средствах массовой информации. Из инфекционной больницы летом по неизвестной причине убежал мужчина.

И вот недавно человек, сбежавший из больницы, который ранее заразился коронавирусом, 41-летний житель Свердловской области, был найден мертвым. Информация об этом событии получена от свердловских СМИ. Также журналистам об этом случае рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Представители СКР официально заявили о том, что тело пациента инфекционного госпиталя, убежавшего в июле 2020 года, нашли в лесу возле Нижнего Тагила. Следов криминала нет. Сотрудники подразделений МВД, добровольцы народной дружины, волонтеры региона весь прошедший период осуществляли поиски данного гражданина, но отыскать пропавшего человека живым не удалось.

Сразу после исчезновения больного из лечебницы, родственники заявили о пропаже в полицию, но долгое время поиски были безуспешными. Если бы мужчину нашли живым, то за побег, согласно российскому законодательству, ему грозило бы до полугода тюрьмы.

Сейчас следователями прокуратуры проводится проверка, — сообщили в региональном управлении СКР. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего события.