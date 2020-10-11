СК проверит больницу в Белгороде, в коридоре которой умер больной пациент

Накануне в Белгороде, в больничном коридоре скончался больной. Перед смертью пациент просил, чтобы медики ему помогли. Инцидент случился в Шебекинской ЦРБ. Пожилой мужчина долго умолял прийти к нему медперсонал, но не дождался. Больной поднялся, прошел по коридору и замертво рухнул на пол. Действия по реанимации не помогли.

Следственный отдел прокуратуры осуществляет доследственную проверку по комментариям в соцсетях. Информация получена от представителя прокуратуры в пятницу, 16 октября. Проводится экспертиза, назначены следственные действия.

«Там нет врача. Есть только единственная сестра на 40 пациентов, которую невозможно найти. В палатах лежат мужчины, женщины, у всех подтвержденный коронавирус. Никто их не лечит, просто нет медработников и препаратов. За 3 суток умерло два больных. Этот 82-летний пациент поступил в больницу с пневмонией. Конкретно непонятно, из-за чего он умер, труп проходит экспертизу», – рассказали в региональной пресс-службе СУ СК РФ.

Комментарий о ЧП дал депздрав Белгородской области: «Больной в Шебекинской ЦРБ возрастом 82 года решил самостоятельно подняться. При этом он оторвался от кислородной маски. Неизвестно, куда направлялся этот пациент. Бригада реаниматологов попытались его спасти, но не получилось. Предварительный диагноз — острая коронарная смерть».

После перепрофилирования больницы на ковид-госпиталь для беременных все мужчины были переведены в другие медицинские учреждения. По версии следствия, 82-летний мужчина лечился в ЦРБ от пневмонии, в коридоре отделения он потерял сознание, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина скончался.

В настоящее время тело направлено в морг для установления причины смерти. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.