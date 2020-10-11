В Питере посетитель ТЦ подрался с охранником из-за маски

Вчера, 23:00

0

Image 16+
В Питере посетитель ТЦ подрался с охранником из-за маски

Днем 15 октября сотрудник охранного агентства крупного питерского ТЦ попросил покупателя, чтобы тот надел на лицо маску, как того требуют правила нахождения в людных местах. При невозможности это сделать, сказал охранник, посетитель должен покинуть магазин.

Молодой человек отказался выполнять данное требование. После этого, исчерпав все аргументы, блюститель порядка магазина, в соответствии с инструкцией, начал производить вывод парня на улицу. Вначале нарушитель масочного режима в сопровождении сотрудника ЧОП направился к выходу.

Неожиданно он решил побороться за право ходить в общественном месте без маски. Незнакомец вдруг резко ударил провожатого в лицо. Но не тут-то было. Опытный боец ЧОП не растерялся.

Даже будучи с рассеченной губой, применив прием захвата, а затем повалив драчуна на пол, он смог нейтрализовать хулигана. На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии, и свою позицию в отношении масочного режима агрессивному парню пришлось отстаивать уже в местном полицейском управлении.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге масштабные обыски по делу онкологов прошли в трех стационарах

11-10-2020, 13:24

В Москве мужчину насмерть задавило воротами паркинга

11-10-2020, 07:48

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

10-10-2020, 13:14

В Петербурге обнаружили в шкафу задушенную пенсионерку

9-10-2020, 13:56

В Одинцове школьник впал в кому из-за выпитого алкоголя

9-10-2020, 13:34

В США молодожены погибли в авиакатастрофе после медового месяца

9-10-2020, 09:53

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

8-10-2020, 21:29

В Ивановской области многодетная мать утопила младенца в унитазе

7-10-2020, 19:53

В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке

5-10-2020, 15:33

В ходе конфликта на Пулковском шоссе петербуржцу выстрелили в спину

5-10-2020, 10:52

В вагоне петербургского метро мужчина развращал 16-летнюю девочку

5-10-2020, 09:09

Под Волгоградом мать изрезала своих детей и покончила с собой

4-10-2020, 14:15

В Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина покончила с собой у здания МВД

2-10-2020, 23:42

В Воронежской области площадь природных пожаров достигла почти 360 га

2-10-2020, 15:16

В Сыктывкаре мужчина напал на двух полицейских и покончил с собой

2-10-2020, 12:14

Из Красноярского зала суда убежал приговоренный подросток

2-10-2020, 11:48

Под Белгородом нашли труп 15-летнего подростка

1-10-2020, 16:39

В Киеве убита сотрудница посольства США

30-09-2020, 19:25

В Воронеже мужчина избил чужого ребенка в подъезде многоэтажки

30-09-2020, 10:47

На въезде в Екатеринбург пешеходный мост рухнул на КамАЗ

29-09-2020, 21:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров