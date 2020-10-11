В Питере посетитель ТЦ подрался с охранником из-за маски

Днем 15 октября сотрудник охранного агентства крупного питерского ТЦ попросил покупателя, чтобы тот надел на лицо маску, как того требуют правила нахождения в людных местах. При невозможности это сделать, сказал охранник, посетитель должен покинуть магазин.

Молодой человек отказался выполнять данное требование. После этого, исчерпав все аргументы, блюститель порядка магазина, в соответствии с инструкцией, начал производить вывод парня на улицу. Вначале нарушитель масочного режима в сопровождении сотрудника ЧОП направился к выходу.

Неожиданно он решил побороться за право ходить в общественном месте без маски. Незнакомец вдруг резко ударил провожатого в лицо. Но не тут-то было. Опытный боец ЧОП не растерялся.

Даже будучи с рассеченной губой, применив прием захвата, а затем повалив драчуна на пол, он смог нейтрализовать хулигана. На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии, и свою позицию в отношении масочного режима агрессивному парню пришлось отстаивать уже в местном полицейском управлении.