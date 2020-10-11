Под Ярославлем в аварии с пьяным полицейским погибла женщина

Вчера в Ярославской области машина, за рулем которой находился действующий пьяный полицейский, слетела с автотрассы и перевернулась. Из-за этого дорожного инцидента наступила смерть женщины, сидевшей на пассажирском сидении. Как свидетельствует региональное УМВД, ДТП случилось 15 октября.

Опрокидывание транспортного средства произошло на участке автомобильного шоссе Любим – Ярославль в Даниловском районе.

«Пребывая вне службы, полицейский Ярославской области совершал движение автомашиной Ford Focus. По непонятной пока причине его машина съехала в кювет. Из-за этого автомобиль совершил переворот через крышу. Находящаяся в салоне женщина 42-х лет получила множественные травмы, через которые скончалась. Медицинская экспертиза обнаружила у водителя данного автомобиля состояние алкогольного опьянения», – такую информацию предоставили в полицейском управлении.

Администрация полицейского департамента инициировала служебную проверку всех причин и обстоятельств этого случая со смертью пассажирки. После того, как будут установлены все факты с ДТП, сотрудника МВД уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили в пресс-службе УМВД.