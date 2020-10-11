Под Ярославлем в аварии с пьяным полицейским погибла женщина

Вчера в Ярославской области машина, за рулем которой находился действующий пьяный полицейский, слетела с автотрассы и перевернулась. Из-за этого дорожного инцидента наступила смерть женщины, сидевшей на пассажирском сидении. Как свидетельствует региональное УМВД, ДТП случилось 15 октября.
Опрокидывание транспортного средства произошло на участке автомобильного шоссе Любим – Ярославль в Даниловском районе.
Администрация полицейского департамента инициировала служебную проверку всех причин и обстоятельств этого случая со смертью пассажирки. После того, как будут установлены все факты с ДТП, сотрудника МВД уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили в пресс-службе УМВД.
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