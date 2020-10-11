В Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу

В Москве 12-летняя девочка заявилась на прием стоматолога в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил телеканал Рен ТВ.

По его сведениям, инцидент случился вчера, 13 октября. Мать юной москвички незадолго до посещения стоматологической клиники отпустила свою дочь погулять. Что произошло во время прогулки, неизвестно, но на прием к стоматологу шестиклассница пришла пьяной и объяснить причину своего состояния не смогла.

Поскольку школьница находилась в состоянии острого алкогольного опьянения, дантисты были вынуждены вызвать скорую помощь. Медики госпитализировали ее в токсикологическую реанимацию.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Имеются сведения, что девочка в школе характеризуется положительно и на учете не состоит.