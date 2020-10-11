Российский экс-министр признался в развращении детей

В Архангельской области исполняющий обязанности министра образования региона Юрий Гнедышев признался в развращении детей. Об этом стало известно от РИА Новости.

Министра задержали по подозрению в развращении малолетних девочек и обвиняли в педофилии и изготовлении порнографических материалов при помощи интернета.

9 октября стал известен факт переписки, что в декабре 2019 года он вел развратную переписку с двумя несовершеннолетними школьницами. Одной из них была им прислана ссылка на видеозапись сексуального характера. На основании итогов о проделанной работе оперативно-розыскного отдела было возбуждено уголовное дело.

Гнедышев занимал пост исполняющего обязанности министра образования с конца августа 2020 года.