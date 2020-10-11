Пенсионер из Красноярска перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ

Сегодня, 11:55

Сергей Нилов

0

Image 16+
Пенсионер из Красноярска перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ

В Красноярске мужчина 65 лет решил через интернет купить аппарат для вентиляции легких (ИВЛ). Он будучи здоровым решил купить установку «на всякий случай».

После телефонного разговора с продавцом, который его заверил в том, что аппарат находится в рабочем состоянии, мужчина перечислил необходимую сумму на указанный банковский счет. Мошенник последний раз связался с потерпевшим, чтобы сказать, что деньги поступили и перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Подозреваемый находится в розыске.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге масштабные обыски по делу онкологов прошли в трех стационарах

11-10-2020, 13:24

В Москве мужчину насмерть задавило воротами паркинга

11-10-2020, 07:48

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

10-10-2020, 13:14

В Петербурге обнаружили в шкафу задушенную пенсионерку

9-10-2020, 13:56

В Одинцове школьник впал в кому из-за выпитого алкоголя

9-10-2020, 13:34

В США молодожены погибли в авиакатастрофе после медового месяца

9-10-2020, 09:53

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

8-10-2020, 21:29

В Ивановской области многодетная мать утопила младенца в унитазе

7-10-2020, 19:53

В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке

5-10-2020, 15:33

В ходе конфликта на Пулковском шоссе петербуржцу выстрелили в спину

5-10-2020, 10:52

В вагоне петербургского метро мужчина развращал 16-летнюю девочку

5-10-2020, 09:09

Под Волгоградом мать изрезала своих детей и покончила с собой

4-10-2020, 14:15

В Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина покончила с собой у здания МВД

2-10-2020, 23:42

В Воронежской области площадь природных пожаров достигла почти 360 га

2-10-2020, 15:16

В Сыктывкаре мужчина напал на двух полицейских и покончил с собой

2-10-2020, 12:14

Из Красноярского зала суда убежал приговоренный подросток

2-10-2020, 11:48

Под Белгородом нашли труп 15-летнего подростка

1-10-2020, 16:39

В Киеве убита сотрудница посольства США

30-09-2020, 19:25

В Воронеже мужчина избил чужого ребенка в подъезде многоэтажки

30-09-2020, 10:47

На въезде в Екатеринбург пешеходный мост рухнул на КамАЗ

29-09-2020, 21:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров