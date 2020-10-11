Пенсионер из Красноярска перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ

В Красноярске мужчина 65 лет решил через интернет купить аппарат для вентиляции легких (ИВЛ). Он будучи здоровым решил купить установку «на всякий случай».

После телефонного разговора с продавцом, который его заверил в том, что аппарат находится в рабочем состоянии, мужчина перечислил необходимую сумму на указанный банковский счет. Мошенник последний раз связался с потерпевшим, чтобы сказать, что деньги поступили и перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Подозреваемый находится в розыске.