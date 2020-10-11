Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым

Сегодня в Нижнем Новгороде сотрудники МВД и Росгвардии нашли мертвого парня, который, вероятно, лишил жизни трех граждан региона. Информация об этом получена от пресс-службы ГУ МВД Нижегородской области. На теле юноши видны явные признаки суицида.

«Полицейские и росгвардейцы, проводя оперативно-розыскные действия, в посадке рядом с пос. Большеорловское Борского района Нижегородской области увидели тело 18-летнего гражданина Нижнего Новгорода. Молодой мужчина подозревается в расстреле трех людей», — объяснили в пресс-службе.

Руководители МВД рассказали, что парень гостил у своих родных в поселке. Официальное лицо Росгвардии Валерий Грибакин сообщил:

«Наши бойцы под утро приехали к предполагаемому месту пребывания молодого человека. Зная, что он вооружен и очень опасен, чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников, бойцы дождались рассвета. В 07:12 мск возле пос. Большеорловское поисковый отряд ОМОН Росгвардии увидел тело стрелка. Вероятно, что юноша застрелился. Возле него были разбросаны 2 охотничьих ружья», — рассказал представитель Росгвардии.