Ученица одного из лучших образовательных учреждений Серпухова выпрыгнула из окна

12 октября, в понедельник, стало известно о том, что в гимназии Серпухова Московской области несовершеннолетняя ученица 8 класса выпрыгнула из окна. Об этом сообщает «Oka.fm».

Известно, что школьница находилась на третьем этаже здания. Рядом с ней была подруга, которая пыталась ее удержать, но не успела. Несовершеннолетняя девушка получила переломы и многочисленные ушибы. На данный момент она находится под присмотром врачей.

За расследование подробностей происшествия взялась полиция. Уже известно, что на момент инцидента в классе не было учителя. Одноклассники пострадавшей сообщили, что девушка сознательно решила прыгнуть из окна, поспорив с ребятами «на слабо».

Известно, что серпуховская гимназия No1 считается одним из лучших учебных заведений города.

Правоохранительные органы призвали школьников быть внимательными не только к своему здоровью, но и к состоянию своих друзей и одноклассников.