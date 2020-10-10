В Воронежской области в аварии с пожаром погиб 29-летний водитель

Вчера, в воскресенье, 11 октября, в Воронежской области водитель автомобиля ВАЗ-21063 не справился с управлением и вылетел в кювет на 29 км трассы Борисоглебск — Богана — Махровка. Авария случилась в 3:50 по московскому времени.

Автомобиль ВАЗ-шестерка своим передком ударился в дерево посадки. Отлетев от дерева, машина сразу вспыхнула. Водитель транспортного средства погиб на месте происшествия. Информация об этом печальном событии получена от пресс-службы регионального ГУ МВД.

Безжизненное тело 29-летнего владельца ВАЗ-21063 лежало рядом с обгоревшим автомобилем. Конкретную причину гибели молодого человека будут определять судмедэксперты.

Сейчас сотрудники дорожной полиции занимаются анализом ситуации по факту ДТП. Следователи прокуратуры выявляют все причины и обстоятельства дорожного инцидента. В общей сложности на автодорогах Воронежской области за последние сутки зафиксировано 100 ДТП. В городе Воронеже — 72, на федеральных трассах — семь, в районах области – 21. В семи авариях участниками стали семь человек, один погиб.

Несколько раньше ужасное происшествие случилось на ул. Антонова-Овсеенко в Воронеже. В данной ситуации в машину Cherry Amulet врезался Hyundai Solaris. Удар был настолько мощным, что один из сидевших за рулем мгновенно умер. Данная авария запечатлена регистратором одной из машин, которая проезжала мимо.