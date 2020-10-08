В Петербурге масштабные обыски по делу онкологов прошли в трех стационарах

В Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных служб города вскрыта преступная схема разворовывания препаратов с высокой стоимостью, которые применяются в процессе оказания медицинской помощи онкологическим пациентам.

Согласно информации, поступившей в субботу, 10 октября от представителя пресс-службы регионального главка МВД, на протяжении 5 лет преступники разворовали медикаментов на общую сумму более 100 млн рублей.

Как выяснили работники следственных органов, дорогостоящее лекарство воровалось в лечебных учреждениях и затем реализовывалось оптом и в розницу. Сейчас следователи прокуратуры возбудили уголовное дело по статье «кража».

Правоохранительное ведомство сообщает, что в рамках данного дела прошло 35 обысков в в трех крупных стационарах в Петербурге. В ходе их полицейские изъяли документы, печати и штампы, деньги и лекарства.

Уже более 15 человек задержано и находятся в полицейском участке. Все задержанные граждане проверяются на причастность к противоправной деятельности. Информация получена от пресс-службы МВД.