В Москве мужчину насмерть задавило воротами паркинга

Сегодня, 07:48

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В Москве мужчину насмерть задавило воротами паркинга

Глава пресс-службы надзорного ведомства Москвы Людмила Нефедова сообщила о несчастном случае в Хорошевском районе региона. Автоматические ворота паркинга жилого комплекса «Сердце столицы» зажали человека, который в результате скончался. Об этом сообщает «Рен ТВ».

По информации правоохранительных органов, 10 октября, в субботу, работник строительной компании в ходе трудовой деятельности на участке получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. За дело уже взялась прокуратура. В результате несчастного случая были выявлены нарушения охраны труда и техники безопасности на территории жилого комплекса.

«Во время проверки правоохранительные органы дадут оценку действий лиц, ответственных за управление компании по содержанию и обслуживанию имущества жилого дома», - сообщает надзорное ведомство.

Данные проверки прокурорами уже отправлены следователям для объявления об уголовном преследовании лиц, виновных в происшествии.

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