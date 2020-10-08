У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

Ранним утром вчерашней пятницы, в 6:24 камчатского времени, в акватории Охотского моря поблизости юго-западного побережья Камчатки сейсмические станции полуострова зарегистрировали сильные подземные толчки магнитудой 5,9 баллов. По московскому времени это еще 21:24 четверга.

Эпицентр сейсмического события находился в 162 километрах на западе от районного города Усть-Большерецк. Очаг землетрясения, согласно данным Единой геофизической службы РАН, приборы показали на глубине 602 километра под дном Охотского моря. Специалисты по наблюдениям за землетрясениями не зафиксировали конкретной мощности подземных толчков в городах и поселках Камчатского края. Энергетический класс сейсмического события составил 13,3.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю рассказали, что данное происшествие местные жители не ощутили.

«Жертв и разрушений нет. Угроза цунами по полуострову властями не объявлялась», — отметили в представительстве МЧС.