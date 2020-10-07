В Петербурге обнаружили в шкафу задушенную пенсионерку

Возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионерки в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно из регионального главка МВД, в который сообщил 49-летний петербуржец.

В четверг 8 октября в одном из питерских домов по улице Ушинского было найдено бездыханное тело 83-летней женщины. Когда по адресу прибыли правоохранительные органы, тело было найдено в шкафу, а на нем были обнаружены типичные следы удушения.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Следователи работают над выяснением причин, из-за которых последовала расправа над женщиной.