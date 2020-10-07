В Одинцове школьник впал в кому из-за выпитого алкоголя

В Одинцове врачи госпитализировали 15-летнего школьника, впавшего в кому. Причиной состояния парня стало алкогольное опьянение.

Мальчик вернулся вечером домой и начал жаловаться бабушке на плохое самочувствие. Женщина вызвала бригаду врачей скорой помощи.

«Комсомолка» узнала , что могло послужить причиной комы подростка. По ее сведениям, пострадавший вместе с друзьями купил алкоголь.

После этого компания пришла в ресторан быстрого питания и смешала спиртной напиток с газировкой, дабы у сотрудников общепита не возникло подозрений.

С диагнозом кома неясной этиологии мальчика госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.