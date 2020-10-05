В Ивановской области многодетная мать утопила младенца в унитазе

В Ивановской области суд вынес обвинительный приговор 40-летней женщине-детоубийце. Согласно вердикту, осужденная приговорена к двум годам лишения свободы.

Преступление было совершено 10 апреля сего года. Жительница Ивановской области родила ребенка. Малыш, как установило следствие, был жизнеспособным. Но мать, не желая заниматься его воспитанием, утопила младенца в унитазе.

К слову, это был ее пятый ребенок. У женщины имеется четверо детей, все они находятся в детских домах, поскольку она лишена родительских прав.

Суд приговорил ее за совершение преступления к двум годам лишения свободы. А отбывать наказание она будет в колонии-поселении.