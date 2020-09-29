В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке

В школе №?7 в Великих Луках Псковской области во время торжественной линейки 13 школьников потеряли сознание. Трое из учащихся находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание «Знак» со ссылкой на официальный канал Псковской области в Телеграме.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста», - поведал глава комитета образования Александр Седунов.

Он добавил, что за всеми школьниками сейчас наблюдают врачи. У учеников школы взяли анализы, чтобы можно было установить причину случившегося.

Согласно информации Комздрава, трое детей пребывают в тяжелом состоянии. У остальных состояние средней степени тяжести.

Городские власти уточнили, что в обморок падали только трое учеников, а остальные просто пожаловались на плохое самочувствие.